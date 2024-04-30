Глава государства присвоил Сергею Дейнеко звание генерал-лейтенанта. Соответствующими указами Зеленский также повысил в звании еще двух руководителей.

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Указ президента

Присвоить воинское звание генерал-лейтенанта генерал-майору Дейнеко Сергею Васильевичу – главе Государственной пограничной службы Украины,

– говорится в указе президента.

Еще двум руководителям президент присвоил звание бригадных генералов. Речь идет о заместителе начальника регионального управления, начальника оперативно-военного управления Восточного регионального управления Виталии Чапле и директоре департамента организации работы, планирования и контроля Администрации Государственной пограничной службы Украины Андрее Вихтюке.

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