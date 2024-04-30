Министр внутренних дел Игорь Клименко в День пограничника Украины поздравил украинских защитников государственной границы с их профессиональным праздником и объявил о создании третьей боевой бригады Госпогранслужбы “Гарт”.
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Пополнение в рядах пограничных войск
По словам министра Клиенко, пограничники отважно проявили себя в боях в 2014-м году. Пограничные отряды же и не так давно сформированные боевые бригады Гвардии Наступления "Стальной кордон" и "Месть" продолжают с мощью и выдержкой бить врага на фронтах.
Символично именно сегодня объявить о создании третьей боевой бригады Госпогранслужбы – "Гарт", бойцы которой уже усиливают Силы обороны на восточных рубежах,
– пишет Игорь Клименко.
Глава МВД отметил, что оборона острова Змеиный, Мариуполя, битва за Киев, освобождение от оккупантов Севера и Харьковщины – лишь часть героического сопротивления, который продолжается до сих пор. По его мнению, это непростой, но достойный путь, который приведет Украину к выходу на границы 1991-го года и безопасности и мира в Украине.
Он поблагодарил пограничников за профессионализм, выдержку, честность, боевое упрямство и веру в Украину и борьбу за нее. Также он поблагодарил их за службу.
Пограничная служба на защите страны
- 9 апреля 2024 года в Министерстве внутренних дел Украины заявили, что в Донецкой области пограничники бригады "Месть" попали в кассетную бомбу РБК-250. Цель упала, но не сдетонировала. Украинские саперы впоследствии оперативно ее взорвали.
- Утром 15 апреля в ГПСУ сообщили, что украинские пограничники предотвратили попытку российской диверсионно-разведывательной группы зайти в Сумскую область с территории России.
- Впоследствии, 25 апреля пограничники обнаружили российскую ДРГ в Сумской области. В засаде было более 10 вражеских диверсантов. Защитники выдвинули резервы подразделений Госпогранслужбы и Сил обороны,
привлекли артиллерийский и минометный расчеты. В результате столкновения враг тогда отошел.