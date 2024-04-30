Министр внутренних дел Игорь Клименко в День пограничника Украины поздравил украинских защитников государственной границы с их профессиональным праздником и объявил о создании третьей боевой бригады Госпогранслужбы “Гарт”.

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Пополнение в рядах пограничных войск

По словам министра Клиенко, пограничники отважно проявили себя в боях в 2014-м году. Пограничные отряды же и не так давно сформированные боевые бригады Гвардии Наступления "Стальной кордон" и "Месть" продолжают с мощью и выдержкой бить врага на фронтах.

Символично именно сегодня объявить о создании третьей боевой бригады Госпогранслужбы – "Гарт", бойцы которой уже усиливают Силы обороны на восточных рубежах,

– пишет Игорь Клименко.

Глава МВД отметил, что оборона острова Змеиный, Мариуполя, битва за Киев, освобождение от оккупантов Севера и Харьковщины – лишь часть героического сопротивления, который продолжается до сих пор. По его мнению, это непростой, но достойный путь, который приведет Украину к выходу на границы 1991-го года и безопасности и мира в Украине.

Он поблагодарил пограничников за профессионализм, выдержку, честность, боевое упрямство и веру в Украину и борьбу за нее. Также он поблагодарил их за службу.

Пограничная служба на защите страны