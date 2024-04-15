Об этом утром 15 апреля сообщила пресс-служба ГПСУ.
Смотрите также Это приказ Путина: почему Россия особенно жестоко обстреливает Харьковскую и Сумскую области
Отмечают, что россияне пытались отстреливаться, и под давлением пограничников были вынуждены отступить.
"Российская диверсионно-разведывательная группа пыталась зайти в Украину со своей территории. Диверсантов разоблачили пограничники и открыли огонь на поражение. Враг пытался вести стрелковый бой и, в конце концов, отступил", – говорится в сообщении.
Ситуация на Сумщине
- По данным Сумской ОВА, ночью и утром россияне совершили 4 обстрела приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области: зафиксировано 17 взрывов.
- Обстрелам подверглись Великописаревская, Шалыгинская и Свесская громады.
- В обед 12 апреля в Сумской ОГА сообщили, что Россия нанесла удар по гражданской инфраструктуре города Сумы.