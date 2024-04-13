Военный обозреватель Денис Попович сказал 24 Каналу, что Владимир Путин, отдавая приказ об обстрелах в частности энергетических объектов Украины, преследует конкретную цель. Глава Кремля таким образом стремится завершить войну на своих условиях.

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Хочет подорвать тыл

Россияне бьют по энергетическим объектам Украины, по мнению военного обозревателя, чтобы лишить наш оборонно-промышленный комплекс энергетики.

Они осознают, что мы развиваем свой обороно-промышленный комплекс, и если выбивать энергетическую инфраструктуру, генерацию, то, соответственно, будут проблемы у нашего ВПК, и мы будем еще более зависимы от Запада, чем сегодня,

– говорит Попович.

В то же время есть информация о существовании приказа Владимира Путина о том, что он якобы хочет сделать максимально непригодными для жизни все города и населенные пункты Украины, до которых сможет дотянуться. Сейчас, по его словам, этот приказ выполняется в отношении города Харькова и области, приграничной территории Сумской области, прифронтовых регионов.

Однако Путин стремится сделать то же самое максимально во всех городах Украины для того, чтобы лишить нас электроэнергии. Летом без нее возникнут проблемы, ведь не будут работать холодильники, кондиционеры. Потом придет зима, и Путин рассчитывает, что Украина не успеет восстановиться, и население останется без отопления.

"Таким образом он пытается подорвать тыл. Будет много беженцев, большое перемещение людей. Он хочет достичь того, чтобы украинцы требовали от украинской власти завершения войны на тех условиях, которые требует Кремль. Сейчас Путин пытается этот план выполнять", – отметил Денис Попович.

Ситуация в Сумской области