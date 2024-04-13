Аналитики ISW в этом же отчете объясняли, что развитие оборонно-промышленного комплекса Украины со временем может позволить поддерживать защиту от России без Запада. Поэтому Кремль атакует украинскую энергетику, чтобы ухудшить украинский оборонно-промышленный потенциал.
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Что известно о цели российских ударов по украинской энергетике
Аналитики ISW пересказывают слова Путина о том, что российские удары дронами и беспилотниками по энергетическому сектору Украины связаны с целью России "демилитаризовать" Украину. Об этом диктатор сказал на встрече с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко.
В ISW объясняют, что недавняя российская ударная кампания таки ухудшила мощность Украины по производству электроэнергии.
Путин, вероятно, надеется предотвратить выход украинской оборонной промышленности на уровень почти самообеспечения в долгосрочной перспективе. Поскольку мощная оборонная промышленность может поставить Украину в хорошую позицию для защиты от будущей российской агрессии и значительно уменьшить зависимость Украины от западной помощи,
– заявили специалисты.
Ведь именно значительные задержки западной помощи, частично из-за успешных российских информационных операций и нерешительность Запада, создали возможность для наступательных операций России и ее атак.
Как Украина может поддерживать защиту от России без Запада
- Аналитики американского Института изучения войны заявили, что развитие оборонно-промышленной базы Украины со временем позволит Украине поддерживать свою оборону против России и удовлетворять долгосрочные потребности нацбезопасности со значительным сокращением иностранной военной помощи.
- Представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер объяснял, что в случае, если украинская оборонная промышленность увеличит производство вооружений в Украине, то это уменьшит зависимость Киева от западной помощи и особенно от помощи США Украине в долгосрочной перспективе.
- Аналитики объяснили, что Штатам не придется отправлять ВСУ большие пакеты помощи в сфере безопасности до бесконечности, если Киев сможет достаточно расширить свой оборонно-промышленный потенциал.
- И в ISW убеждены, что для способности ВСУ защитить свою энергетику и оборонную промышленность от атаки России очень нужны системы ПВО и ракеты. Это имеет решающее значение.