Аналітики ISW у цьому ж звіті пояснювали, що розвиток оборонно-промислового комплексу України з часом може дозволити підтримувати захист від Росії без Заходу. Тож Кремль атакує українську енергетику, щоб погіршити український оборонно-промисловий потенціал.

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Що відомо про мету російських ударів по українській енергетиці

Аналітики ISW переказують слова Путіна про те, що російські удари дронами та безпілотниками по енергетичному сектору України пов'язані з метою Росії "демілітаризувати" Україну. Про це диктатор сказав на зустрічі з самопроголошеним президентом Білорусі Алєксандром Лукашенком.

В ISW пояснюють, що нещодавня російська ударна кампанія таки погіршила потужність України з виробництва електроенергії.

Путін, ймовірно, сподівається запобігти виходу української оборонної промисловості на рівень майже самозабезпечення в довгостроковій перспективі. Оскільки потужна оборонна промисловість може поставити Україну в хорошу позицію для захисту від майбутньої російської агресії та значно зменшити залежність України від західної допомоги,

– заявили фахівці.

Адже саме значні затримки західної допомоги, частково через успішні російські інформаційні операції та нерішучість Заходу, створили можливість для наступальних операцій Росії та її атак.

Як Україна може підтримувати захист від Росії без Заходу