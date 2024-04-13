Аналітики пригадали, що українські військовопосадовці говорили про намір розширити ОПК України всередині країни та за кордоном з початку повномасштабного вторгнення Росії.
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Що кажуть в ISW про захист України
У ISW зауважили, що міністр оборони України Рустем Умєров назвав пріоритет на 2024 рік. Це збільшення внутрішнього виробництва зброї та військової техніки в нашій країні.
Своєю чергою представник Держдепартаменту США Метью Міллер пояснював, що:
- короткострокове та середньострокове надання Україні західних засобів протиповітряної оборони стане критичним елементом здатності України підтримувати свою оборонну промисловість;
- українська оборонна промисловість збільшить виробництво озброєнь в Україні, зменшить залежність Києва від західної допомоги та особливо від допомоги США Україні у довгостроковій перспективі.
Володимир Зеленський пояснював, що Україна не може компенсувати відсутність достатньої кількості систем ППО. Президент говорив, що тільки системи протиповітряної оборони, надані Заходом, а саме системи Patriot, дозволяють Україні захищатися від посилених російських атак.
США не потрібно буде надсилати Україні великі пакети допомоги у сфері безпеки до нескінченності, якщо Україна зможе достатньо розширити свій оборонно-промисловий потенціал. Але надання систем ППО і ракет Україні має вирішальне значення для здатності України захистити свою енергетичну інфраструктуру і свою оборонну промисловість від російських ударів,
– підсумували аналітики.
Зеленський говорив, скільки систем ППО треба Україні
- Володимир Зеленський пояснював, що нам для того, щоб закрити Україну повністю, бажано мати 25 систем Patriot по 6 – 8 батарей в кожній.
- Глава МЗС Дмитро Кулеба заявив, що у світі є вільні 100 батарей Patriot. Міністр попросив для України сім з них.
- Міністр закордонних справ України вже 12 квітня заявив, що Україна веде переговори щодо двох батарей Patriot та однієї батареї SAMP/T. За словами Кулеби, якби була зараз готовність країн, де вони розташовані, їх нам передати, то це було б питання тижня.