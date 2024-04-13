Аналітики пригадали, що українські військовопосадовці говорили про намір розширити ОПК України всередині країни та за кордоном з початку повномасштабного вторгнення Росії.

Дивіться також Веде до впевнених перемог Росії на фронті: в ISW назвали проблеми через нестачу ППО в Україні

Що кажуть в ISW про захист України

У ISW зауважили, що міністр оборони України Рустем Умєров назвав пріоритет на 2024 рік. Це збільшення внутрішнього виробництва зброї та військової техніки в нашій країні.

Своєю чергою представник Держдепартаменту США Метью Міллер пояснював, що:

короткострокове та середньострокове надання Україні західних засобів протиповітряної оборони стане критичним елементом здатності України підтримувати свою оборонну промисловість;

українська оборонна промисловість збільшить виробництво озброєнь в Україні, зменшить залежність Києва від західної допомоги та особливо від допомоги США Україні у довгостроковій перспективі.

Володимир Зеленський пояснював, що Україна не може компенсувати відсутність достатньої кількості систем ППО. Президент говорив, що тільки системи протиповітряної оборони, надані Заходом, а саме системи Patriot, дозволяють Україні захищатися від посилених російських атак.

США не потрібно буде надсилати Україні великі пакети допомоги у сфері безпеки до нескінченності, якщо Україна зможе достатньо розширити свій оборонно-промисловий потенціал. Але надання систем ППО і ракет Україні має вирішальне значення для здатності України захистити свою енергетичну інфраструктуру і свою оборонну промисловість від російських ударів,

– підсумували аналітики.

Зеленський говорив, скільки систем ППО треба Україні