Військовий оглядач Денис Попович сказав 24 Каналу, що Владімір Путін, віддаючи наказ про обстріли зокрема енергетичних об'єктів України, переслідує конкретну ціль. Очільник Кремля у такий спосіб прагне завершити війну на своїх умовах.

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Хоче підірвати тил

Росіяни б'ють по енергетичних об'єктах України, на думку військового оглядача, щоб позбавити наш обороно-промисловий комплекс енергетики.

Вони усвідомлюють, що ми розвиваємо свій обороно-промисловий комплекс, і якщо вибивати енергетичну інфраструктуру, генерацію, то, відповідно, будуть проблеми у нашого ВПК, і ми будемо ще більш залежні від Заходу, ніж на сьогодні,

– каже Попович.

Водночас є інформація про існування наказу Владіміра Путіна щодо того, що він буцімто хоче зробити максимально непридатними для життя всі міста і населені пункти України, до яких зможе дотягнутися. Зараз, за його словами, цей наказ виконується щодо міста Харків та області, прикордонної Сумщини, прифронтових регіонів.

Проте Путін прагне зробити те ж саме максимально у всіх містах України для того, щоб позбавити нас електроенергії. Влітку без неї виникнуть проблеми, адже не будуть працювати холодильники, кондиціонери. Потім прийде зима, і Путін розраховує, що Україна не встигне відновитися, і населення залишиться без опалення.

"У такий спосіб він намагається підірвати тил. Буде багато біженців, велике переміщення людей. Він хоче досягти того, щоб українці вимагали від української влади завершення війни на тих умовах, які вимагає Кремль. Зараз Путін намагається цей план виконувати", – наголосив Денис Попович.

Ситуація в Сумські області