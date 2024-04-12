В Укрзалізниці повідомили, що внаслідок удару по Сумах пошкоджена залізнична станція міста.

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На вокзалі повибивало вікна: чи курсуватимуть потяги

В Укрзалізниці повідомили, що на залізничному вокзалі внаслідок удару пошкодило вікна.

На щастя, ніхто не постраждав – травмованих внаслідок обстрілу на станції немає. Колії також цілі, тому всі потяги прибуватимуть та вирушатимуть за розкладом.

Що відомо про авіаудар по Сумах

В обід 12 квітня в Сумській ОВА повідомили, що Росія завдала удару по цивільній інфраструктурі міста Суми.

Сумська військова адміністрація повідомила, що пошкоджені вікна у двох адміністративних нежитлових приміщеннях та 73 вікна в трьох житлових будинках. Також частково зруйнована покрівля нежитлового приміщення, було загоряння покрівлі.

На місці удару працюють всі відповідні служби, в тому числі 26 осіб рятувальників та 5 одиниць техніки.

Наслідки обстрілу Сум: фото ОВА

Станом на цю мит відомо, що внаслідок атаки поранень зазнали троє людей. Виконувач обов'язків міського голови Артем Кобзар повідомив журналістам Суспільне, що жінка травмувалася склом, у чоловіка – контузія. Поранених госпіталізували.

Про третього постраждалого подробиць наразі немає.

Зазначимо, що до цього, вночі та зранку 12 квітня, російські військові здійснили 7 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Було зафіксовано 39 вибухів. Обстрілів зазнали Хотінська, Ворожбянська, Есманьська та Свеська громади.