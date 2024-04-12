Закликаємо громадян не ігнорувати повітряну тривогу та в разі загрози одразу прямувати до укриття. Ворог неодноразово доводив, що здатний на підступні атаки на цивільне населення – саме тому безпеки забагато не буває.

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Вибухи на Сумщині

Вдень о 14:48 у Сумській області оголосили повітряну тривогу. Уже близько 15:02 кореспонденти "Суспільного" повідомили, що чули потужний вибух у місті.

За кілька хвилин після оголошення загрози Повітряні сили попереджали про пуски керованих авіаційних бомб на Сумщину. Про відбій повітряної тривоги повідомили о 15:18. Загалом тривога в регіоні тривала пів години

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