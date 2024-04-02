Місто було під атакою ворога близько десятої вечора. Повітряні сили писали про пуски керованих авіаційних бомб у бік Сум.

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Які наслідки обстрілу Сум

Ворог наніс авіаційний удар по сумській приміській цивільній інфраструктурі. Попередньо, загиблих немає,

– написали в Сумській ОВА.

Там повідомили: тривають роботи з ліквідації наслідків удару, а на місці працюють всі необхідні служби.

"Будьте уважні та обережні, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги!" – завершили посадовці.

Де зараз тривога

На 23:40 червоні чотири області – Харківська, Дніпропетровська, Донецька, Запорізька. Відомо, що ворог запустив "Шахеди".

Раніше обстріляли Дніпро

Вдень у місті чули вибухи – туди окупанти запустили керовану авіаційну ракету. Кореспонденти 24 Каналу помітили, що під час атаки блимало світло.

На жаль, не минулося без руйнувань: поцілили в будівлю коледжу та дитячого садочка. Є щонайменше 18 постраждалих, 6 із них – діти. Зараз місто оговтується від атаки, пошукова операція триває.



