Через пуски КАБ по всій Сумській області оголосили повітряну тривогу. 24 Канал закликає жителів Сум перебувати в укриттях, адже це може врятувати життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.

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У Сумах чули гучний вибух

Повітряну тривогу у Сумській області оголосили о 21 годині 42 хвилини. Повітряні сили попереджали про загрозу з неба.

Увага! Активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку! Загроза застосування авіаційних засобів ураження!

– написали військові.

Через 17 хвилин стало відомо, що російські загарбники пустили керовані авіаційні бомби по Сумщині. Повітряні сили попередили про додаткову загрозу.

Уже о 22 годині 01 хвилині у Сумах було гучно. Кореспонденти Суспільного писали, що жителі міста чули вибухи.

"У Сумах було чути вибух", – повідомили журналісти.

Зрештою вже о 22 годині 08 хвилин повітряні сили оголосили про відбій повітряної тривоги у Сумській області.

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