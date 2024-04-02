Близько 16:42 під час повітряної тривоги у Дніпрі пролунали вибухи. Ворог випустив по місту керовану авіаційну ракету.

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Внаслідок обстрілу є поранені

О 17:00 у Дніпропетровській ОВА повідомили, що внаслідок ракетної атаки на Дніпро є поранені. За попередньою інформацією, постраждали 5 людей, однак інформацію ще варто уточнити.

Є постраждалі. За попередньою інформацією, це п'ятеро людей. Всі деталі уточнюємо,

– мовиться в повідомленні.

Відбій повітряної тривоги в області оголосили о 17:13.

Згодом в ОВА повідомили, що пошкоджений один із закладів освіти. На щастя, під час атаки всі діти були в укритті й ніхто не постраждав.

ОВА звернулась до жителів Дніпра

Кореспондент 24 Каналу повідомив, що після вибуху в місті блимало світло і виникли перебої з інтернетом. Принагідно в ОВА закликали не фотографувати та не публікувати наслідки обстрілу.

Не допомагайте ворогу. Нічого не фотографуйте і не викладайте в мережу,

– наголосили в ОВА.

Нагадаємо, що у ніч на 2 квітня росіяни також атакували місто "Шахедами". Внаслідок цього в місті спалахнули 2 пожежі.

Наслідки нічної атаки "Шахедами" по Дніпру