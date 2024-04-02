Так, у Дніпрі виникло два займання, які оперативно загасили. Пошкоджені двоповерхова будівля та пожежна частина.
Важливо Росія атакувала Кіровоградщину: є пошкодження енергооб'єкта
Що відомо про наслідки атаки "Шахедами"
Вночі 2 квітня сили ППО знищили над областю 9 "Шахедів". Зокрема, у Дніпрі та Дніпровському, Нікопольському, Павлоградському, Синельниківському, Кам'янському районах.
Через падіння уламків в обласному центрі виникло два займання, які оперативно загасили. Пошкоджені двоповерхова будівля та пожежна частина. Ніхто не постраждав,
– повідомив голова ОВА.
Голова облради Микола Лукашук уточнив, що горіла трава та сміття. Також Сергій Лисак додав, що за уточненою інформацією, через вечірню атаку на Кривий Ріг вибиті вікна у трьох дев'ятиповерхівках. Окрім того, понівечене авто, а ще зачепило високовольтну лінію електропередач.
Постраждалій надали необхідну медичну допомогу. Вона лікуватиметься вдома.
️Також посадовець повідомив, що вранці російська армія кілька разів вдарила по Нікопольщині. Зокрема, артилерією і дронами-камікадзе. Поцілила по райцентру та Червоногригорівській громаді. Наслідки цієї атаки з'ясовуються.
️Росіяни влучили в пожежну частину на Харківщині
- Вночі 1 квітня окупанти завдали ударів по населеному пункту, що межує з Росією.
- Загарбники влучили безпосередньо в будівлю пожежно-рятувального підрозділу.
- Внаслідок обстрілу третина будівлі пожежного депо зруйнована.
- Також пошкоджені вікна та ворота фасадної частини, внутрішні перегородки й двері.
- Під час ворожої атаки на чергуванні перебувало 6 рятувальників. На щастя, ніхто з них не постраждав.