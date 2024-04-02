Так, у Дніпрі виникло два займання, які оперативно загасили. Пошкоджені двоповерхова будівля та пожежна частина.

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До речі, оперативні деталі ворожої атаки – у нашому телеграмі.

Що відомо про наслідки атаки "Шахедами"

Вночі 2 квітня сили ППО знищили над областю 9 "Шахедів". Зокрема, у Дніпрі та Дніпровському, Нікопольському, Павлоградському, Синельниківському, Кам'янському районах.

Через падіння уламків в обласному центрі виникло два займання, які оперативно загасили. Пошкоджені двоповерхова будівля та пожежна частина. Ніхто не постраждав,

– повідомив голова ОВА.

Голова облради Микола Лукашук уточнив, що горіла трава та сміття. Також Сергій Лисак додав, що за уточненою інформацією, через вечірню атаку на Кривий Ріг вибиті вікна у трьох дев'ятиповерхівках. Окрім того, понівечене авто, а ще зачепило високовольтну лінію електропередач.

Постраждалій надали необхідну медичну допомогу. Вона лікуватиметься вдома.

️Також посадовець повідомив, що вранці російська армія кілька разів вдарила по Нікопольщині. Зокрема, артилерією і дронами-камікадзе. Поцілила по райцентру та Червоногригорівській громаді. Наслідки цієї атаки з'ясовуються.

Зверніть увагу! Командувач Повітряних сил повідомив, що цієї ночі ворог атакував керованою авіаційною ракетою Х-59 та 10 "Шахедами". Підрозділами мобільних вогневих груп Сил оборони знищено 9 "Shahed-136/131" у межах Дніпропетровської області.

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