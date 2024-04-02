Російські військові продовжують тероризувати мирне населення України. Близько 2 ночі стало відомо, що під загрозою атаки дронами-камікадзе Дніпро. Пізніше надійшла інформація, що в місті пролунали вибухи.

Читайте також Вибухи лунали на Одещині та Львівщині: що відомо про комбіновану атаку 31 березня

Росіяни атакували Дніпро "Шахедами"

Повітряну тривогу у Дніпропетровській області оголосили о 01:26. Тоді мешканців закликали вирушати до укриттів, адже існує загроза атаки дронами-камікадзе "Шахед".

О 01:58 Повітряні сили Збройних сил України повідомили: "Дніпро – в районі міста ворожий БпЛА. Перебувайте в укриттях!"

Вже о 02:06 кореспонденти Суспільного сповістили про те, що у Дніпрі пролунали вибухи. А о 02:11 стало відомо про повторні вибухи в обласному центрі. Ймовірно, це робота ППО по баражувальних боєприпасах, запущених ворогом.

Станом на 02:15 повітряну тривогу оголосили у Херсонській і Дніпропетровській областях. Пов'язана вона, власне, з загрозою атаки дронами-камікадзе "Шахед".

Вже о 02:17 повітряну тривогу оголосили ще в одній області. Про загрозу з неба попередили мешканців Запорізької області. Закликаємо не ігнорувати сирени та вирушати до укриттів або бодай дотримуватися правила двох стін.

Крайня ракетно-дронова атака: що відомо