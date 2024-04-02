Российские военные продолжают терроризировать мирное население Украины. Около 2 ночи стало известно, что под угрозой атаки дронами-камикадзе Днепр. Позже поступила информация, что в городе прогремели взрывы.
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Россияне атаковали Днепр "Шахедами"
Воздушную тревогу в Днепропетровской области объявили в 01:26. Тогда жителей призвали отправляться в укрытия, ведь существует угроза атаки дронами-камикадзе "Шахед".
В 01:58 Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщили: "Днепр – в районе города вражеский БПЛА. Находитесь в укрытиях!"
Уже в 02:06 корреспонденты Суспильного сообщили о том, что в Днепре прогремели взрывы. А в 02:11 стало известно о повторных взрывах в областном центре. Вероятно, это работа ПВО по барражирующим боеприпасам, запущенных врагом.
По состоянию на 02:15 воздушную тревогу объявили в Херсонской и Днепропетровской областях. Связана она, собственно, с угрозой атаки дронами-камикадзе "Шахед".
Уже в 02:17 воздушную тревогу объявили еще в одной области. Об угрозе с неба предупредили жителей Запорожской области. Призываем не игнорировать сирены и отправляться в укрытия или хотя бы соблюдать правило двух стен.
Крайняя ракетно-дроновая атака: что известно
- Обратим внимание, что в ночь на 31 марта российские военные атаковали 14 крылатыми ракетами Х-101/Х-555 с самолетов стратегической авиации Ту-95МС (район пусков Саратовская область), 11 дронами-камикадзе, запущенными из Приморско-Ахтарска и Крыма, баллистической ракетой "Искандер-М" из Крыма и управляемой авиационной ракетой Х-59 с временно оккупированной территории Запорожской области.
- Чтобы отразить воздушное нападение привлекали зенитные ракетные подразделения и истребительную авиацию Воздушных сил, мобильные огневые группы, средства радиоэлектронной борьбы Сил обороны Украины.
- По результатам противовоздушного боя удалось уничтожить 18 воздушных целей: 9 крылатых ракет Х-101/Х-555 и 9 дронов-камикадзе "Шахед".