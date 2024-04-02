У ніч проти 2 квітня росіяни вже атакували місто "Шахедами". Уламки дронів-камікадзе спричинили пожежу.
Дивіться також Зимова кампанія провалилася: коли може початися новий російський наступ
Що відомо про вибухи в Дніпрі 2 квітня
Про вибух у місті о 16:42 повідомили кореспонденти 24 Каналу. Також, за їхніми словами, блимало світло.
Повітряні сили попередили про керовану авіаційну ракету в напрямку Дніпра.
"Спостерігається активність ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку! Загроза застосування авіаційних засобів ураження!" – написали там.
На 17:00 в місті все ще оголошено тривогу. Червоні області: Дніпропетровська, Запорізька, Донецька.
Які наслідки атаки
Глава ОВА Сергій Лисак повідомив, що під час обстрілу постраждали люди.
Є постраждалі. За попередньою інформацією, це п'ятеро людей. Всі деталі уточнюємо,
– мовиться в його дописі.
Ворог активно атакує українські міста ракетами
Телеграм-канал "Миколаївський Ваньок" інформує, що росіяни за березень випустили втричі більше крилатих ракет. Відсоток їх збиття – понад 80.
Тільки за вчора, 1 квітня, окупанти двічі обстріляли Кривий Ріг. У місті поранено жінку. Також повідомляли про пожежу і те, що було пошкоджено лінію електропередач.