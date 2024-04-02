В ночь на 2 апреля россияне уже атаковали город “Шахедами”. Обломки дронов-камикадзе вызвали пожар.

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Что известно о взрывах в Днепре 2 апреля

О взрыве в городе в 16:42 сообщили корреспонденты 24 Канала. Также, по их словам, мигал свет.

Воздушные силы предупредили об управляемой авиационной ракете в направлении Днепра.

"Наблюдается активность вражеской тактической авиации на юго-восточном направлении! Угроза применения авиационных средств поражения!" – написали там.

На 17:00 в городе все еще объявлена тревога. Красные области: Днепропетровская, Запорожская, Донецкая.

Какие последствия атаки

Глава ОВА Сергей Лысак сообщил, что во время обстрела пострадали люди.

Есть пострадавшие. По предварительной информации, это пять человек. Все детали уточняем,

– говорится в его посте.

Враг активно атакует украинские города ракетами

Телеграм-канал "Николаевский Ванек" информирует, что россияне за март выпустили втрое больше крылатых ракет. Процент их сбития – более 80.

Только за вчера, 1 апреля, оккупанты дважды обстреляли Кривой Рог. В городе есть раненая. Также сообщали о пожаре и том, что была повреждена линия электропередач.