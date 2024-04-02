Об этом 24 Каналу рассказал глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан, отметив, что оккупанты не оставляют попыток выполнить одну из своих целей – выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей.

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Когда может начаться новое наступление России

Вероятно, сейчас Россия накапливает резервы. Через несколько месяцев они попытаются снова пойти в большие наступательные действия. Предыдущие попытки были неудачными.

Их зимняя кампания фактически провалилась. Они не выполнили своих задач. Не вышли на админграницы Донецкой и Луганской областей; не прорвали линию фронта. Вероятно, за 2 месяца они попытаются накопить живую силу и технику, а в начале лета возобновят наступательные действия,

– считает Кузан.

Сейчас важно, чтобы западные партнеры продолжали помогать Украине. Чем больше будет тех же боеприпасов – тем быстрее удастся уничтожить наступательный потенциал России. Хотя стоит понимать, что оккупанты постоянно пытаются атаковать на фронте. Но они несут действительно большие потери.

Параллельно Россия занимается терроризмом на прифронтовых территориях. Они продолжают забрасывать приграничные области авиабомбами, чтобы создать там гуманитарный кризис. Украине нужны западные самолеты и системы ПВО, которые смогут уничтожать вражескую авиацию.

Ситуация на фронте: кратко