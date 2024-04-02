Из-за пусков КАБ по всей Сумской области объявили воздушную тревогу. 24 Канал призывает жителей Сум находиться в укрытиях, ведь это может спасти жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.

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В Сумах слышали громкий взрыв

Воздушную тревогу в Сумской области объявили в 21 час 42 минуты. Воздушные силы предупреждали об угрозе с неба.

Внимание! Активность вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении! Угроза применения авиационных средств поражения!

– написали военные.

Через 17 минут стало известно, что российские захватчики пустили управляемые авиационные бомбы по Сумской области. Воздушные силы предупредили о дополнительной угрозе.

Уже в 22 часа 01 минуте в Сумах было громко. Корреспонденты Суспильного писали, что жители города слышали взрывы.

"В Сумах был слышен взрыв", – сообщили журналисты.

В конце концов уже в 22 часа 08 минут воздушные силы объявили об отбое воздушной тревоги в Сумской области.

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