Призываем граждан не игнорировать воздушную тревогу и в случае угрозы сразу направляться в укрытие. Враг неоднократно доказывал, что способен на коварные атаки на гражданское население – именно поэтому безопасности много не бывает.

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Взрывы в Сумской области

Днем в 14:48 в Сумской области объявили воздушную тревогу. Уже около 15:02 корреспонденты Суспильного сообщили, что слышали мощный взрыв в городе.

Через несколько минут после объявления угрозы Воздушные силы предупреждали о пусках управляемых авиационных бомб на Сумскую область. Об отбое воздушной тревоги сообщили в 15:18. В общем тревога в регионе длилась полчаса

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