Про обстріл росіян повідомила Сумська обласна військова адміністрація. Уточнюють, що ворог вдарив ракетами близько 9 ранку.

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Внаслідок атаки пошкоджено цивільну інфраструктуру.

"Сьогодні о 09: 25 росіяни здійснили ракетний удар по Краснопільській громаді. Внаслідок удару пошкоджено 5 автомобілів, будівлі магазину та будинку культури", – ідеться у повідомленні.



Росіяни ракетами вдарили по Сумщині / Фото Сумської ОВА



Унаслідок обстрілу пошкоджено будинки / Фото Сумської ОВА

Що вдіомо про постраждалих

За даними ОВА, унаслідок атаки є загиблий, ще двоє людей – зазнали поранень. Потерпілі – жителі громади – батько та його чотирирічний син.

Зазначають. що на місці удару продовжують працювати відповідні служби.



Також пошкоджено п'ять автівок / Фото Сумської ОВА



Росіяни вдарили ракетами, деталі встановлюють / Фото Сумської ОВА

Ситуація на Сумщині: актуально