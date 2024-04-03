Про обстріл росіян повідомила Сумська обласна військова адміністрація. Уточнюють, що ворог вдарив ракетами близько 9 ранку.
Дивіться також Окупанти випустили аж 5 ракет по Селидовому: моторошні наслідки російського терору
Внаслідок атаки пошкоджено цивільну інфраструктуру.
"Сьогодні о 09: 25 росіяни здійснили ракетний удар по Краснопільській громаді. Внаслідок удару пошкоджено 5 автомобілів, будівлі магазину та будинку культури", – ідеться у повідомленні.
Росіяни ракетами вдарили по Сумщині / Фото Сумської ОВА
Унаслідок обстрілу пошкоджено будинки / Фото Сумської ОВА
Що вдіомо про постраждалих
За даними ОВА, унаслідок атаки є загиблий, ще двоє людей – зазнали поранень. Потерпілі – жителі громади – батько та його чотирирічний син.
Зазначають. що на місці удару продовжують працювати відповідні служби.
Також пошкоджено п'ять автівок / Фото Сумської ОВА
Росіяни вдарили ракетами, деталі встановлюють / Фото Сумської ОВА
Ситуація на Сумщині: актуально
- Вночі та зранку 3 квітня російські військові щонайменше п'ять разів обстріляли територію Сумської області.
- Зафіксовано 23 вибухи. Обстрілів зазнали Сумська, Хотінська, Краснопільська та Середино-Будська громади.
- По території Сумської громади окупанти завдали два авіаудари двома керованими авіаційними бомбами.