Детальніше про наслідки ракетного удару повідомили на фейсбук-сторінці Селидівської військової адміністрації. Відомо, що пошкоджень зазнали кілька десятків споруд.

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Окупанти били по Селидовому 5 ракетами

Як зазначають у військовій адміністрації, російські військові продовжують терор проти цивільного населення Селидівської громади. 3 квітня окупанти обстріляли місто Селидове. Для цього ворог випустив 5 ракет, попередньо – С-300.

Внаслідок ракетної атаки пошкоджень зазнали 7 адміністративних будівель, 12 багатоповерхових і 8 приватних житлових будинків. Що стосується постраждалих, то відповідної інформації не надходило.

Наслідки ракетного удару по Селидовому / Фото військової адміністрації

Росіяни продовжують тероризувати Донеччину

Зранку 2 квітня глава Донецької ОВА Вадим Філашкін повідомив про наслідки обстрілів за минулу добу. Він зауважив, що тоді інформації про постраждалих не надходило.

Покровський район. Пошкоджені 3 двоповерхові будинки у Гострому Курахівської громади. Також під обстріл потрапили околиці Очеретинської громади.

Пошкоджені 3 двоповерхові будинки у Гострому Курахівської громади. Також під обстріл потрапили околиці Очеретинської громади. Краматорський район. Відомо, що у Лиманській громаді зруйнований будинок у Торському, а у Зарічному пошкоджені 3 будинки та 4 будинки у Закітному. У Костянтинівській громаді пошкоджені 6 будинків у Віролюбівці та 1 у Стінках.

Відомо, що у Лиманській громаді зруйнований будинок у Торському, а у Зарічному пошкоджені 3 будинки та 4 будинки у Закітному. У Костянтинівській громаді пошкоджені 6 будинків у Віролюбівці та 1 у Стінках. Бахмутський район. Відомо, що у Торецьку пошкоджені 2 будинки та 2 об'єкти інфраструктури. Ще 2 будинки пошкоджені у Південному. А у Часовоярській громаді пошкоджень зазнали 13 приватних будинків і промислова будівля. Також у Сіверську пошкоджений будинок і 2 нежитлові приміщення.

Упродовж доби 1 квітня російські військові завдали 11 обстрілів населених пунктів на Донеччині. Відомо, що з лінії фронту евакуювали 355 людей, зокрема 25 дітей.

Звернімо увагу, що командир батальйону "Ахілес" Юрій Федоренко розповів про загрози, які чигають у випадку, якщо російські загарбники окупують Часів Яр. Він зазначив, що місто розташоване на панівній висоті. І якщо ворогові це таки вдасться, то під вогневий контроль візьмуть Краматорськ, Дружківку та Костянтинівку.