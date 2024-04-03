Так, сили ППО збили всі "Шахеди", які окупанти запустили по нашій державі. Про це повідомили в Генштабі ЗСУ, передає 24 Канал.
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Скільки "Шахедів" сьогодні збили
Цієї ночі російські загарбники вчергове атакували Україну, застосувавши 4 БпЛА типу "Shahed".
Силами та засобами протиповітряної оборони України 4 БпЛА було знищено,
– зазначили в Генштабі.
У Повітряних силах повідомили, що ворог також ударив 3 зенітними керованими ракетами С-300 по Донеччині. Додали, що окупанти випустили по Україні 4 БпЛА "Shahed-136/131" із району Приморсько-Ахтарська.
"Шахеди" були знищені підрозділами мобільних вогневих груп Сил оборони України у Хмельницькій, Житомирській, Кіровоградській та Черкаській областях,
– уточнили в ПС.
Вночі збили всі "Шахеди" / Інфографіка Генштабу ЗСУ