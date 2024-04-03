Цього разу ворог спрямував свої дрони на південно-східні та центральні області України. Де фіксували ворожі "Шахеди", куди російські дрони-камікадзе тримали курс – читайте у матеріалі 24 Каналу.
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Росія знову пустила по Україні "Шахеди"
Повітряні сили 2 квітня близько 23:06 повідомили про загрозу ударних безпілотників у Дніпропетровській і Запорізькій областях. Через 20 хвилин військові зазначили, що російсько-іранські дрони-камікадзе рухаються у північно-західному напрямку.
Далі у Повітряних силах зауважили, що ворожі безпілотні літальні апарати рухаються на межі Запорізької й Дніпропетровської областей, а також у напрямку Харківської області. Через це там також оголошували тривогу.
Вже 3 квітня о 00:12 стало відомо, що "Шахеди" в Дніпропетровській області рухаються у західному напрямку. Через 10 хвилин Повітряні сили повідомили, що БпЛА типу "Шахед" з Херсонської області летіли у напрямку Миколаївської області.
Через рух дронів-камікадзе також оголосили у Полтавській і Кіровоградській областях. Там була загроза застосування російських "Шахедів".
Станом на 00:54, за даними Повітряних сил, безпілотники у Полтавській і Кіровоградській області рухалися у північно-західному напрямку. Тоді ж БпЛА на Миколаївщині летіли у напрямку Кіровоградської області.
Близько 01:23 стало відомо, що російські безпілотники з Кіровоградської та Полтавської областей полетіли у напрямку Черкаської. Далі вони рухалися у західному напрямку.
Станом на 02:25 повітряна тривога була лише у Черкаській і Кіровоградській областях. Там фіксували рух російських "Шахедів". О 02:52 повітряну тривогу також оголосили й у Вінницькій області.
За ніч до цього Росія теж пускала "Шахеди"
- Вночі 2 квітня російська армія також запускала по Україні дрони-камікадзе типу "Шахед". Загалом ворог застосував 10 дронів-камікадзе цього типу, а наша протиповітряна оборона знищила 9 літальних апаратів.
- Під час атаки у Дніпрі двічі лунали потужні вибухи. Ймовірно, це була робота ППО по баражувальних боєприпасах, запущених ворогом.
- Уже зранку очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак зазначив, що внаслідок атаки вибито вікна та понівечено авто. Крім цього, там зачепило високовольтну лінію передач.