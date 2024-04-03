На этот раз враг направил свои дроны на юго-восточные и центральные области Украины. Где фиксировали вражеские “Шахеды”, куда российские дроны-камикадзе держали курс – читайте в материале 24 Канала.
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Россия снова пустила по Украине "Шахеды"
Воздушные силы 2 апреля около 23:06 сообщили об угрозе ударных беспилотников в Днепропетровской и Запорожской областях. Через 20 минут военные отметили, что российско-иранские дроны-камикадзе движутся в северо-западном направлении.
Далее в Воздушных силах отметили, что вражеские беспилотные летательные аппараты движутся на границе Запорожской и Днепропетровской областей, а также в направлении Харьковской области. Поэтому там также объявляли тревогу.
Уже 3 апреля в 00:12 стало известно, что "Шахеды" в Днепропетровской области движутся в западном направлении. Через 10 минут Воздушные силы сообщили, что БПЛА типа "Шахед" из Херсонской области летели в направлении Николаевской области.
Из-за движения дронов-камикадзе также объявили в Полтавской и Кировоградской областях. Там была угроза применения российских "Шахедов".
По состоянию на 00:54, по данным Воздушных сил, беспилотники в Полтавской и Кировоградской области двигались в северо-западном направлении. Тогда БПЛА на Николаевщине летели в направлении Кировоградской области.
Около 01:23 стало известно, что российские беспилотники из Кировоградской и Полтавской областей полетели в направлении Черкасской. Далее они двигались в западном направлении.
По состоянию на 02:25 воздушная тревога была только в Черкасской и Кировоградской областях. Там фиксировали движение российских "Шахедов". О 02:52 воздушную тревогу также объявили и в Винницкой области.
За ночь до этого Россия тоже пускала "Шахеды"
- Ночью 2 апреля российская армия также запускала по Украине дроны-камикадзе типа "Шахед". В целом враг применил 10 дронов-камикадзе этого типа, а наша противовоздушная оборона уничтожила 9 летательных аппаратов.
- Во время атаки в Днепре дважды раздавались мощные взрывы. Вероятно, это была работа ПВО по барражирующим боеприпасам, запущенных врагом.
- Уже утром глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак отметил, что в результате атаки выбиты окна и изуродованы авто. Кроме этого, там задело высоковольтную линию передач.