На этот раз враг направил свои дроны на юго-восточные и центральные области Украины. Где фиксировали вражеские “Шахеды”, куда российские дроны-камикадзе держали курс – читайте в материале 24 Канала.

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Россия снова пустила по Украине "Шахеды"

Воздушные силы 2 апреля около 23:06 сообщили об угрозе ударных беспилотников в Днепропетровской и Запорожской областях. Через 20 минут военные отметили, что российско-иранские дроны-камикадзе движутся в северо-западном направлении.

Далее в Воздушных силах отметили, что вражеские беспилотные летательные аппараты движутся на границе Запорожской и Днепропетровской областей, а также в направлении Харьковской области. Поэтому там также объявляли тревогу.

Уже 3 апреля в 00:12 стало известно, что "Шахеды" в Днепропетровской области движутся в западном направлении. Через 10 минут Воздушные силы сообщили, что БПЛА типа "Шахед" из Херсонской области летели в направлении Николаевской области.

Из-за движения дронов-камикадзе также объявили в Полтавской и Кировоградской областях. Там была угроза применения российских "Шахедов".

По состоянию на 00:54, по данным Воздушных сил, беспилотники в Полтавской и Кировоградской области двигались в северо-западном направлении. Тогда БПЛА на Николаевщине летели в направлении Кировоградской области.

Около 01:23 стало известно, что российские беспилотники из Кировоградской и Полтавской областей полетели в направлении Черкасской. Далее они двигались в западном направлении.

По состоянию на 02:25 воздушная тревога была только в Черкасской и Кировоградской областях. Там фиксировали движение российских "Шахедов". О 02:52 воздушную тревогу также объявили и в Винницкой области.

За ночь до этого Россия тоже пускала "Шахеды"