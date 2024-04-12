Загарбники не припиняють обстрілювати українські міста. Цього разу вони скерували удар на Дніпропетровщину.

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Кривий Ріг під ударом

12 квітня приблизно о 16:26 Повітряні сили попередили про рух керованої авіаційної ракети у напрямку Кривого Рогу. За кілька хвилин одразу у декількох районах міста місцеві жителі чули вибухи.

Як пишуть моніторингові канали, вони – наслідки роботи ППО. Українські захисники збили ворожу ціль за містом.

Так, голова ДОР Микола Лукашук подякував охоронцям неба, які ліквідували ракету у Криворізькому районі.

О 16:41 для Дніпропетровської області скасували повітряну тривогу, пов'язану із ракетною небезпекою.

Зазначимо, що сьогодні вночі сирена знову лунала на Дніпропетровщині. Регіон опинився під атакою безпілотників. Так, окупанти вдарили по об'єкту енергетики на Криворожжі. Там спалахнула пожежа. Як виявилося, йдеться про одну з підстанцій "Укренерго".

У небі над Дніпропетровщиною було збито 4 дрони. Загалом Сили оборони змогли ліквідувати 16 "Шахедів".

КАБи на Сумщині та артилерія на Харківщині