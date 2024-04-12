Вибухи у Кривому Розі лунали орієнтовно о 0:44 12 квітня. Сили оборони Півдні розповіли, що напружена бойова робота Сил протиповітряної оборони на Півдні тривала орієнтовно 5 годин.

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Що відомо про нічну атаку по енергетиці

Вночі проти 12 квітня росіяни знову скерували декілька дронів-камікадзе типу "Шахед" з Півдня, намагаючись атакувати енергетичну інфраструктуру різних регіонів України.

Внаслідок падіння уламків збитого дрона на Криворіжжі на об'єкті енергетики спалахнула пожежа. Її вдалося локалізувати, вогнеборці продовжують роботу,

– розповіли військові станом на 6:47 12 квітня.

Сили оборони Півдня уточнили, що наслідки уточнюються. Військові повідомили, що в операційній зоні збили 7 баражуючих снарядів:

4 – на Дніпропетровщині,

по одному – на Херсонщині, Миколаївщині та Одещині.

Росія атакувала Україну дронами: що відомо