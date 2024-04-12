Вибухи у Кривому Розі лунали орієнтовно о 0:44 12 квітня. Сили оборони Півдні розповіли, що напружена бойова робота Сил протиповітряної оборони на Півдні тривала орієнтовно 5 годин.
Дивіться також Під ударом опинилися Львівщина, Харківщина і не тільки: усе про масовану атаку України 11 квітня
Що відомо про нічну атаку по енергетиці
Вночі проти 12 квітня росіяни знову скерували декілька дронів-камікадзе типу "Шахед" з Півдня, намагаючись атакувати енергетичну інфраструктуру різних регіонів України.
Внаслідок падіння уламків збитого дрона на Криворіжжі на об'єкті енергетики спалахнула пожежа. Її вдалося локалізувати, вогнеборці продовжують роботу,
– розповіли військові станом на 6:47 12 квітня.
Сили оборони Півдня уточнили, що наслідки уточнюються. Військові повідомили, що в операційній зоні збили 7 баражуючих снарядів:
- 4 – на Дніпропетровщині,
- по одному – на Херсонщині, Миколаївщині та Одещині.
Росія атакувала Україну дронами: що відомо
- Повітряні сили ЗСУ попередили ввечері 11 квітня, що Росія запустила дрони-камікадзе типу "Шахед" по північно-західному курсу. Небезпека була для Миколаївської, Херсонської, Дніпропетровської, Запорізької, Кіровоградської областей.
- Вже після опівночі дрони перебували на межі Вінницької, Житомирської, Київської та Черкаської областей. Безпілотники летіли у напрямку Старокостянтинова Хмельницької області, де лунали вибухи.
- Повітряні сили ЗСУ відзвітували, що у ніч проти 12 квітня 2024 року Росія атакувала 17 ударними безпілотниками типу Shahed-131/136. Їх окупанти запускали з мису Чауда, що в тимчасово окупованому Криму, та керованою авіаційною ракетою Х-59 із повітряного простору окупованої Донеччини.
- Наші військові збили 16 ударних безпілотників типу "Шахед" у межах Миколаївської, Одеської, Херсонської, Дніпропетровської, Вінницької та Хмельницької областей.