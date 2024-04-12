Там пролунали гучні вибухи. 24 Канал закликає жителів Кривого Рогу перебувати в укриттях, адже це може врятувати життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.

Дивіться також Росія атакує Україну "Шахедами": у низці областей лунає тривога

У Кривому Розі було гучно

Повітряна тривога у Дніпропетровській області пролунала о 00 годин 21 хвилині. Повітряні сили попереджали про рух ворожих безпілотників у напрямку області.

БпЛА на півдні Дніпропетровської області у напрямку Дніпра,

– писали військові.

Уже о 00 годин 44 хвилини жителі Кривого Рогу, що в Дніпропетровській області, почули гучні звуки. Місцеві телеграм-канали повідомили про ймовірну роботу протиповітряної оборони.

"У Кривому Розі було чутно вибух. Попередньо працює ППО по ворожих БпЛА", – писали місцеві ЗМІ.

Усе найактуальніше та найважливіше про дронову атаку по Україні читайте у нашому телеграм-каналі. Долучайтеся, щоб бути в курсі подій!