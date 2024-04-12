Першочергово загроза існувала для південного і центрального регіонів нашої держави. 24 Канал закликає жителів областей, де оголошено тривогу прямувати в укриття, адже це може вберегти життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.
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Що відомо про повітряну тривогу
Нова група ударних БпЛА в Херсонській області у напрямку Миколаївщини, курс північно-західний.
Військові зазначили, що БпЛА з Миколаївської області рухаються у напрямку Кіровоградської, їхній курс північно-західний.
Крім того, декілька нових груп БпЛА з Херсонщини летять у напрямку Миколаївської області.
Повітряні сили повідомили про БпЛА в Херсонській області у напрямку Миколаївщини. Безпілотники тримають північно-західний курс.