Першочергово загроза існувала для південного і центрального регіонів нашої держави. 24 Канал закликає жителів областей, де оголошено тривогу прямувати в укриття, адже це може вберегти життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.

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Що відомо про повітряну тривогу

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги й ракетну небезпеку для різних областей України читайте в нашому телеграмі.

23:42, 11 квітня Нова група ударних БпЛА в Херсонській області у напрямку Миколаївщини, курс північно-західний.

23:34, 11 квітня Військові зазначили, що БпЛА з Миколаївської області рухаються у напрямку Кіровоградської, їхній курс північно-західний. Крім того, декілька нових груп БпЛА з Херсонщини летять у напрямку Миколаївської області.