Речник Повітряних сил Ілля Євлаш в ефірі телемарафону розповів деталі про комбіновану атаку ворога. Він наголосив, що обстріл 11 квітня став новою цинічною атакою на об'єкти енергетичної інфраструктури, передає 24 Канал.

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Ворог атакував протягом 8 годин

Євлаш наголосив, що окупанти атакували Україну протягом 8 годин. Близько о 22:00 ворог запустив дрони-камікадзе типу "Шахед", а ближче до ранку – здійснив пуски ракет. Бойова робота сил ППО тривала аж до 6-ї ранку.

Майже з десятої години вечора до 6:00 ранку тривала повітряна тривога, під час якої ворог використав свої різні засоби повітряного ураження, різні типи ракет, майже всі, які є в них в арсеналі,

– наголосив Євлаш.

Він додав, що ворог використовував стратегічні бомбардувальники Ту-95МС, які злетіли з району аеродрому "Оленья". Окупанти запустили 20 крилатих ракет типу Х-101/Х-555, 16 з яких вдалося збити силам ППО. Окрім того, у Росії також злітало 8 винищувачів МіГ-31К, які є носіями "Кинджалів". Євлаш додав, що окупанти запустили 6 аеробалістичних ракет, і наголосив, що з ними досить складно боротися засобам ППО.

"Досить складно боротися з цими ракетами, вони є досить швидкими та потужними. Тому для того, щоб ефективно прикривати наші міста, об'єкти енергетичної інфраструктури, нам необхідні спеціальні сили та засоби, які можуть це робити. Зокрема системи Patriot вкрай необхідні зараз, про які йде мова", – заявили у Повітряних силах.

Під час нічної атаки ворог також запустив 40 ударних безпілотників типу "Шахед", які кружляли територію України. Євлаш наголосив, що також ворог випустив 12 ракет із ЗРК С-300/С-400 по Харкову. Окупанти атакували різні райони міста, намагаючись завдати ударів по важливій інфраструктурі.

Євлаш зауважив, що під час відбиття атаки дуже потужну роботу провели мобільні вогневі групи, які знищили майже 100% безпілотників. Окрім того, деякі з дронів вдалося заглушити підрозділам РЕБ.