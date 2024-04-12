В первую очередь угроза существовала для южного и центрального регионов нашего государства. 24 Канал призывает жителей областей, где объявлена тревога направляться в укрытие, ведь это может уберечь жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.

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Что известно о воздушной тревоге ночью

Обратите внимание! Оперативно о тревогах и ракетной опасности для разных областей Украины читайте в нашем телеграме.

23:42, 11 апреля Новая группа ударных БПЛА в Херсонской области в направлении Николаевской, курс северо-западный.

23:34, 11 апреля Военные отметили, что БПЛА из Николаевской области движутся в направлении Кировоградской, их курс северо-западный. Кроме того, несколько новых групп БпЛА с Херсонской области летят в направлении Николаевской области.