В первую очередь угроза существовала для южного и центрального регионов нашего государства. 24 Канал призывает жителей областей, где объявлена тревога направляться в укрытие, ведь это может уберечь жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.
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Что известно о воздушной тревоге ночью
Новая группа ударных БПЛА в Херсонской области в направлении Николаевской, курс северо-западный.
Военные отметили, что БПЛА из Николаевской области движутся в направлении Кировоградской, их курс северо-западный.
Кроме того, несколько новых групп БпЛА с Херсонской области летят в направлении Николаевской области.
Воздушные силы сообщили о БПЛА в Херсонской области в направлении Николаевской области. Беспилотники держат северо-западный курс.