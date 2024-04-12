Там прозвучали громкие взрывы. 24 Канал призывает жителей Кривого Рога находиться в укрытиях, ведь это может спасти жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.

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В Кривом Роге было громко

Воздушная тревога в Днепропетровской области прозвучала в 00 часов 21 минуту. Воздушные силы предупреждали о движении вражеских беспилотников в направлении области.

БПЛА на юге Днепропетровской области в направлении Днепра,

– писали военные.

Уже в 00 часов 44 минуты жители Кривого Рога, что в Днепропетровской области, услышали громкие звуки. Местные телеграм-каналы сообщили о вероятной работе противовоздушной обороны.

"В Кривом Роге был слышен взрыв. Предварительно работает ПВО по вражеским БпЛА", – писали местные СМИ.

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