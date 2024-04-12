Взрывы в Кривом Роге раздавались ориентировочно в 0:44 12 апреля. Силы обороны Юга рассказали, что напряженная боевая работа Сил противовоздушной обороны на Юге продолжалась ориентировочно 5 часов.

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Что известно о ночной атаке по энергетике

В ночь на 12 апреля россияне снова направили несколько дронов-камикадзе типа "Шахед" с Юга, пытаясь атаковать энергетическую инфраструктуру различных регионов Украины.

В результате падения обломков сбитого дрона на Криворожье на объекте энергетики вспыхнул пожар. Его удалось локализовать, пожарные продолжают работу,

– рассказали военные по состоянию на 6:47 12 апреля.

Силы обороны Юга уточнили, что последствия уточняются. Военные сообщили, что в операционной зоне сбили 7 барражирующих снарядов:

4 – на Днепропетровщине,

по одному – в Херсонской, Николаевской и Одесской областях.

Россия атаковала Украину дронами: что известно