В частности, Силы обороны Юга сообщали в соцсетях о боевой работе. А Воздушные силы написали об угрозе для Староконстантинова в Хмельницкой области в 02:38.

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Атака дронов на Хмельницкую область 12 апреля: что известно

Вечером 11 апреля началась новая атака "Шахедов" на украинские земли. Враг запустил поочередно несколько групп дронов-камикадзе с южного направления. Они угрожали Николаевской, Одесской и смежным областям.

Информация о взрывах поступала также из местных пабликов Днепропетровской области, говорилось об угрозе для Кривого Рога. А около 3 утра "Шахеды" добрались на Запад, в частности в Хмельницкую область.

Воздушные силы сообщили об угрозе для Староконстантинова, который уже неоднократно атаковал враг из этого и других видов воздушных вооружений. По информации мониторинговых каналов, в этот раз дронов не было много.

По состоянию на это же время, 3 утра, воздушная тревога продолжается во многих областях Запада и Юга. Мониторы пишут, осталось еще несколько "Шахедов", которые направляются с юга на запад.

Карта воздушных тревог по состоянию на 03:15 утра 12 апреля 2024 года / Скриншот с alerts.in.ua

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