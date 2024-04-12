Зокрема, Сили оборони Півдня повідомляли у соцмережах про бойову роботу. А Повітряні сили написали про загрозу для Старокостянтинова у Хмельницькій області о 02:38.

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Атака дронів на Хмельницьку область 12 квітня: що відомо

Увечері 11 квітня почалася нова атака "Шахедів" на українські землі. Ворог запустив почергово кілька груп дронів-камікадзе з південного напрямку. Вони загрожували Миколаївській, Одеській та суміжним областям.

Інформація про вибухи надходила також із місцевих пабліків Дніпропетровської області, мовилося про загрозу для Кривого Рогу. А близько 3 ранку "Шахеди" дісталися на Захід, зокрема до Хмельниччини.

Повітряні сили повідомили про загрозу для Старокостянтинова, який вже неодноразово атакував ворог із цього та інших видів повітряних озброєнь. За інформацією моніторингових каналів, дронів цього разу не було багато.

Станом на цей самий час, 3 ранку, повітряна тривога триває у багатьох областях Заходу та Півдня. Монітори пишуть, залишилося ще кілька "Шахедів", які прямують з півдня на захід.

Мапа повітряних тривог станом на 03:15 ранку 12 квітня 2024 року / Скриншот із alerts.in.ua

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