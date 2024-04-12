Наразі відомо, що Росія обстрілює Кривий Ріг. Імовірно, запускали ракети Х-59.
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На Донеччині внаслідок обстрілу постраждало щонайменше три особи
Росіяни завдали удару по житловому сектору міста Костянтинівка, що в Краматорському районі Донецької області. Як повідомили в ДСНС, ракета влучила у п'ятиповерхівку, загорілися балкони з другого по п'ятий поверх.
За попередньою інформацією, внаслідок ворожого обстрілу поранено трьох осіб.
Згодом речниця ДСНС Вероніка Бахал уточнила Суспільному Донбас, що прямого влучання в будинок не було. Тип зброї встановлюють.
Кореспонденти місцевих видань повідомили, що вибухів було декілька. Перший пролунав близько 13:50, а вже о другій годині містяни почули другий. Приблизно в цей час Повітряні сили попередили про активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку. Згодом стало відомо, що по Донеччині пускали КАБи.
Яка ситуація в місті
- Костянтинівка – одне з прифронтових міст, тому, на жаль, часто потрапляє під удар. У вересні 2023 росіяни вгатили по ринку, загинуло багато людей.
- "Загалом ситуація в Костянтинівці, я б сказала, не змінилася. Люди настільки звикли до війни, що просто ходять вулицею й обговорюють, що сталося. Якоїсь загальної паніки немає, бо жодного безпечного місця на території Донецької області. на жаль, немає", – сказала тоді речниця Донецької ОВА.
- А у березні військові експерти говорили, що ворог намагається максимально глибоко просунутись у південно-західному напрямку вздовж дороги Костянтинівка – Бахмут. Його мета – сформувати північний фас майбутнього "Торецького виступу". Тож варто приділити увагу трикутнику Костянтинівка – Часів Яр – Торецьк, а також Сіверському виступу.