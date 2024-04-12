Наразі відомо, що Росія обстрілює Кривий Ріг. Імовірно, запускали ракети Х-59.

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На Донеччині внаслідок обстрілу постраждало щонайменше три особи

Росіяни завдали удару по житловому сектору міста Костянтинівка, що в Краматорському районі Донецької області. Як повідомили в ДСНС, ракета влучила у п'ятиповерхівку, загорілися балкони з другого по п'ятий поверх.



За попередньою інформацією, внаслідок ворожого обстрілу поранено трьох осіб.

Згодом речниця ДСНС Вероніка Бахал уточнила Суспільному Донбас, що прямого влучання в будинок не було. Тип зброї встановлюють.

Кореспонденти місцевих видань повідомили, що вибухів було декілька. Перший пролунав близько 13:50, а вже о другій годині містяни почули другий. Приблизно в цей час Повітряні сили попередили про активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку. Згодом стало відомо, що по Донеччині пускали КАБи.

Яка ситуація в місті