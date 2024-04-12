Сейчас известно, что Россия обстреливает Кривой Рог. Предположительно, запускали ракеты Х-59.

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В Донецкой области в результате обстрела пострадали по меньшей мере три человека

Россияне нанесли удар по жилому сектору города Константиновка в Краматорском районе Донецкой области. Как сообщили в ГСЧС, ракета попала в пятиэтажку, загорелись балконы со второго по пятый этаж.



По предварительной информации, в результате вражеского обстрела ранены три человека.

Впоследствии пресс-секретарь ГСЧС Вероника Бахал уточнила Суспильному Донбасс, что прямого попадания в дом не было. Тип оружия устанавливается.

Корреспонденты местных изданий сообщили, что взрывов было несколько. Первый прозвучал около 13:50, а уже в два часа горожане услышали второй. Примерно в это время Воздушные силы предупредили об активности вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении. Впоследствии стало известно, что по Донецкой области пускали КАБы.

Какова ситуация в городе