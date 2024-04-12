В Укрзализныце сообщили, что в результате удара по Сумах повреждена железнодорожная станция города.

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На вокзале выбило окна: будут ли курсировать поезда

В Укрзализныце сообщили, что на железнодорожном вокзале в результате удара повредило окна.

К счастью, никто не пострадал – травмированных в результате обстрела на станции нет. Колеи также целы, поэтому все поезда будут прибывать и отправляться по расписанию.

Что известно об авиаударе по Сумах

В обед 12 апреля в Сумской ОВА сообщили, что Россия нанесла удар по гражданской инфраструктуре города Сумы.

Сумская военная администрация сообщила, что повреждены окна в двух административных нежилых помещениях и 73 окна в трех жилых домах. Также частично разрушена кровля нежилого помещения, было возгорание кровли.

На месте удара работают все соответствующие службы, в том числе 26 человек спасателей и 5 единиц техники.

Последствия обстрела Сум: фото ОВА

По состоянию на эту минуту известно, что в результате атаки ранения получили три человека. Исполняющий обязанности городского головы Артем Кобзарь сообщил журналистам Суспильного, что женщина травмировалась стеклом, у мужчины – контузия. Раненых госпитализировали.

О третьем пострадавшем подробностей пока нет.

Отметим, что до этого, ночью и утром 12 апреля, российские военные совершили 7 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Было зафиксировано 39 взрывов. Обстрелам подверглись Хотинская, Ворожбянская, Эсманская и Свеская общины.