В небе над Украиной было сбито 16 ударных БпЛА типа "Шахед". Об этом рассказал командующий Воздушных Сил Николай Олещук.
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Как отработало ПВО
В ночь на 12 апреля оккупационные войска продолжили терроризировать мирные города Украины и выпустили 17 ударных беспилотников типа "Шахед" с мыса Чауда, что в Крыму.
Также враг для атаки использовал управляемую авиационную ракету Х-59 из воздушного пространства оккупированной Донецкой области.
В результате противовоздушного боя авиацией Воздушных Сил и мобильными огневыми группами Сил обороны Украины сбито 16 ударных БпЛА типа "Шахед",
– рассказал Олещук.
В сообщении говорится, что боевая работа проводилась в пределах Николаевской, Одесской, Херсонской, Днепропетровской, Винницкой и Хмельницкой областей.
Сколько сбито "Шахедов" / Инфографика Воздушных сил
Последствия ночной атаки дронов
- Силы обороны юга сообщили, что под прицелом врага была энергетическая инфраструктура разных регионов Украины. Они отметили, что в их операционной зоне сбито 7 барражирующих снарядов: 4 на Днепропетровщине и по 1 на Херсонщине, Николаевской и Одесской областях.
- К сожалению, в результате падения обломков сбитого дрона на одном из объектов энергетики Криворожья вспыхнул пожар. Его удалось локализовать, пожарные продолжают работу. Последствия уточняются.
- Также о взрывах сообщали на Хмельнитчине. Воздушные силы сообщили об угрозе для Староконстантинова.