Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко рассказал 24 Каналу, что российские обстрелы привели к серьезным последствиям. Сейчас можем говорить, что повреждено 75 – 80% общей тепловой генерации.
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Можно ли было защитить ТЭЦ от обстрелов
"Потеря такой мощности на практике означает, что уже в июле – августе мы, вероятно, не сможем избежать ограничений поставок. Я не советую никому в этом году замораживать что-то в холодильнике, потому что будет очень жаль... Сейчас ситуация серьезная, атаки продолжается", – рассказал Александр Харченко.
По его словам, к сожалению, во время массированной ракетной атаки, когда на одну генерирующую станцию одновременно направляют несколько ракет, – защититься практически невозможно.
Методы физической защиты, защитные сооружения, чтобы обезопаситься от такого нападения, стоили бы дороже, чем сама станция. Против массового применения ракет единственный инструмент – системы ПВО. К сожалению, их у нас сегодня недостаточно,
– подчеркнул директор Центра исследований энергетики.
Насколько серьезной является помощь от партнеров
Украина может получать от наших европейских партнеров до 2 гигаватт. На практике это означает, что примерно 12 – 15% нашего потребления мы можем обеспечить благодаря европейскому электричеству.
Говорится о 2 миллионах семей, которые будут иметь электричество благодаря поставкам из Европейского Союза. Но нам надо хорошо понимать, что все это не бесплатно и за это электричество Украине придется платить,
– подчеркнул Харченко.
Более того, если в Украине нет генерации, а ремонтные тыловые части не имеют электричества, то это серьезно влияет на военных.
Удастся ли восстановить энергетику
Работа над восстановлением продолжается непрерывно, но задачи, которые стоят перед работниками, – очень сложные. Несмотря на это, есть уверенность, что высоковольтные сети и часть генерации все-таки удастся восстановить.
"Сейчас идет интенсивная работа над тем, чтобы понять, какие именно объекты целесообразно восстанавливать и в какие сроки это можно сделать. Но я уверен, что энергетики сделают все возможное, чтобы украинцы входили в следующую зиму, имея запас прочности электричества и понимая, какой будет ситуация", – сказал Александр Харченко.
Массированная атака 11 апреля: главное
- Во время атаки враг полностью уничтожил Трипольскую ТЭЦ. На предприятии произошел масштабный пожар, в частности горело в турбинном цехе. ТЭЦ входит в ПАО "Центрэнерго", которое 11 апреля потеряло 100% генерации. Кроме Трипольской, к "Центрэнерго" принадлежит Змиевская и Углегорская ТЭЦ. Последняя находится под оккупацией, а Змиевская была уничтожена в марте 2024 года.
- Для обстрела Трипольской ТЭЦ враг использовал ракеты Х-69. Последствия ударов этим оружием могут быть хуже, чем от "Кинжалов". Сообщается, что их дальность составляет около 400 километров, а ракета может нести боеголовку весом 310 килограммов.
- В Воздушных силах сообщили, что боевая работа во время атаки длилась 8 часов. Сначала враг запустил дроны, а уже под утро ударил ракетами. Россия использовала почти все средства, которые имела в арсенале, в частности аэробалистические ракеты, с которыми очень сложно бороться нашей ПВО.