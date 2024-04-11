Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко розповів 24 Каналу, що російські обстріли призвели до серйозних наслідків. Наразі можемо говорити, що пошкоджено 75 – 80% загальної теплової генерації.
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Чи можна було захистити ТЕЦ від обстрілів
"Втрата такої потужності на практиці означає, що вже в липні – серпні ми, ймовірно, не зможемо уникнути обмежень постачання. Я не раджу нікому цього року заморожувати щось в холодильнику, бо буде дуже жаль... Зараз ситуація серйозна, атаки продовжується", – розповів Олександр Харченко.
За його словами, на жаль, під час масованої ракетної атаки, коли на одну генеруючу станцію одночасно спрямовують декілька ракет, – захиститися практично неможливо.
Методи фізичного захисту, захисні споруди, щоб убезпечитися від такого нападу, коштували б дорожче, ніж сама станція. Проти масового застосування ракет єдиний інструмент – системи ППО. На жаль, їх у нас сьогодні недостатньо,
– підкреслив директор Центру досліджень енергетики.
Наскільки серйозною є допомога від партнерів
Україна може отримувати від наших європейських партнерів до 2 гігават. На практиці це означає, що приблизно 12 – 15% нашого споживання ми можемо забезпечити завдяки європейській електриці.
Мовиться про 2 мільйони родин, які матимуть електрику завдяки постачанню з Європейського Союзу. Але нам треба добре розуміти, що все це не безплатно й за цю електрику Україні доведеться платити,
– наголосив Харченко.
Ба більше, якщо в України немає генерації, а ремонтні тилові частини не мають електрики, то це серйозно впливає на військових.
Чи вдасться відновити енергетику
Робота над відновленням триває безперервно, але завдання, які стоять перед працівниками, – дуже складні. Попри це, є впевненість, що високовольтні мережі та частину генерації все-таки вдасться відновити.
"Зараз йде інтенсивна робота над тим, щоб зрозуміти, які саме об'єкти найдоцільніше відновлювати та в які терміни це можна зробити. Але я певен, що енергетики зроблять все можливе, щоб українці входили в наступну зиму, маючи запас міцності електрики та розуміючи, якою буде ситуація", – сказав Олександр Харченко.
Масована атака 11 квітня: головне
- Під час атаки ворог повністю знищив Трипільську ТЕЦ. На підприємстві сталася масштабна пожежа, зокрема горіло в турбінному цеху. ТЕЦ входить до ПАТ "Центренерго", яке 11 квітня втратило 100% генерації. Окрім Трипільської, до "Центренерго" належить Зміївська та Вуглегірська ТЕЦ. Остання перебуває під окупацією, а Зміївська була знищена в березні 2024 року.
- Для обстрілу Трипільської ТЕЦ ворог використав ракети Х-69. Наслідки ударів цією зброєю можуть бути гіршими, ніж від "Кинджалів". Повідомляється, що їхня дальність становить близько 400 кілометрів, а ракета може нести боєголовку вагою 310 кілограмів.
- У Повітряних силах повідомили, що бойова робота під час атаки тривала 8 годин. Спершу ворог запустив дрони, а вже під ранок вдарив ракетами. Росія використала майже всі засоби, які мала в арсеналі, зокрема аеробалістичні ракети, з якими дуже складно боротися нашій ППО.