Про це зранку 15 квітня повідомила пресслужба ДПСУ.

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Зазначають, що росіяни намагалися відстрілюватися, та під тиском прикордонників були змушені відступити.

"Російська диверсійно-розвідувальна група намагалася зайти в Україну зі своєї території. Диверсантів викрили охоронці кордону й відкрили вогонь на ураження. Ворог намагався вести стрілецький бій та, зрештою, відступив", – ідеться у повідомленні.

Ситуація на Сумщині