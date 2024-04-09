Собственно, утром 9 апреля в Министерстве внутренних дел Украины заявили, что в Донецкой области пограничники бригады "Месть" попали в кассетную бомбу РБК-250. Входит подразделение в состав "Гвардии наступления".
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Зенитчики подбили РБК-250
Отметим, что вес бомбы, которую приземлили украинские военные, составляет 250 килограммов – то есть четверть от тонны. Цель упала, но не сдетонировала. Украинские саперы впоследствии оперативно ее взорвали.
В Донецкой области пограничники подбили кассетную авиабомбу. Зенитчики бригады "Месть" Гвардии Наступления попали в РБК-250, весом в четверть тонны. Она упала не сдетонировав. Уже после осмотра саперы ее взорвали,
– пишут в МВД Украины.
В то же время в ведомстве опубликовали видео, на котором действительно видно огромную РБК-250, что удалось подбить украинским зенитчикам так, чтобы она не взорвалась.
Российская РБК-250 в Донецкой области упала не сдетонировав: смотрите видео МВД
Больше о потерях врага
По состоянию на 9 апреля с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 449 250 бойцов. 850 солдат – только за минувшие сутки, а также:
- танков – 7 110 (+23);
- боевых бронированных машин – 13 620 (+45);
- артиллерийских систем – 11 386 (+30);
- РСЗО – 1 039;
- средств ПВО – 753 (+2);
- самолетов – 347;
- вертолетов – 325;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 9 033 (+37);
- крылатых ракет – 2 065;
- кораблей и катеров – 26;
- подводных лодок – 1;
- автомобильной техники и автоцистерн – 15 181 (+71);
- специальной техники – 1 868 (+1).
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Авиация Сил обороны нанесла удары по:
- 4 ЗРК;
- 7 районам сосредоточения.
Подразделения ракетных войск нанесли поражение по:
- 1 средству ПВО;
- 2 станциям РЭБ;
- 2 районам сосредоточения.