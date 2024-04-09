Собственно, утром 9 апреля в Министерстве внутренних дел Украины заявили, что в Донецкой области пограничники бригады "Месть" попали в кассетную бомбу РБК-250. Входит подразделение в состав "Гвардии наступления".

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Зенитчики подбили РБК-250

Отметим, что вес бомбы, которую приземлили украинские военные, составляет 250 килограммов – то есть четверть от тонны. Цель упала, но не сдетонировала. Украинские саперы впоследствии оперативно ее взорвали.

В Донецкой области пограничники подбили кассетную авиабомбу. Зенитчики бригады "Месть" Гвардии Наступления попали в РБК-250, весом в четверть тонны. Она упала не сдетонировав. Уже после осмотра саперы ее взорвали,
– пишут в МВД Украины.

В то же время в ведомстве опубликовали видео, на котором действительно видно огромную РБК-250, что удалось подбить украинским зенитчикам так, чтобы она не взорвалась.

Российская РБК-250 в Донецкой области упала не сдетонировав: смотрите видео МВД

Больше о потерях врага

По состоянию на 9 апреля с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 449 250 бойцов. 850 солдат – только за минувшие сутки, а также:

  • танков – 7 110 (+23);
  • боевых бронированных машин – 13 620 (+45);
  • артиллерийских систем – 11 386 (+30);
  • РСЗО – 1 039;
  • средств ПВО – 753 (+2);
  • самолетов – 347;
  • вертолетов – 325;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 9 033 (+37);
  • крылатых ракет – 2 065;
  • кораблей и катеров – 26;
  • подводных лодок – 1;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 15 181 (+71);
  • специальной техники – 1 868 (+1).

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Авиация Сил обороны нанесла удары по:

  • 4 ЗРК;
  • 7 районам сосредоточения.

Подразделения ракетных войск нанесли поражение по:

  • 1 средству ПВО;
  • 2 станциям РЭБ;
  • 2 районам сосредоточения.