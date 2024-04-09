Собственно, утром 9 апреля в Министерстве внутренних дел Украины заявили, что в Донецкой области пограничники бригады "Месть" попали в кассетную бомбу РБК-250. Входит подразделение в состав "Гвардии наступления".

Смотрите также Россияне рвутся к Часовому Яру и Уманскому: как изменилась линия фронта за неделю

Зенитчики подбили РБК-250

Отметим, что вес бомбы, которую приземлили украинские военные, составляет 250 килограммов – то есть четверть от тонны. Цель упала, но не сдетонировала. Украинские саперы впоследствии оперативно ее взорвали.

В Донецкой области пограничники подбили кассетную авиабомбу. Зенитчики бригады "Месть" Гвардии Наступления попали в РБК-250, весом в четверть тонны. Она упала не сдетонировав. Уже после осмотра саперы ее взорвали,

– пишут в МВД Украины.

В то же время в ведомстве опубликовали видео, на котором действительно видно огромную РБК-250, что удалось подбить украинским зенитчикам так, чтобы она не взорвалась.

Российская РБК-250 в Донецкой области упала не сдетонировав: смотрите видео МВД

Обратите внимание! "Гвардия наступления" – рекрутинговая кампания МВД Украины, имеющая целью формирование новых штурмовых бригад в составе Нацгвардии, Нацполиции и Пограничной службы. Набор добровольцев начали в начале февраля 2023 года. По состоянию на апрель 2024 года в целом "Гвардия наступления" насчитывает 10 бригад. Среди них бригады Государственной пограничной службы – "Месть" и "Стальной кордон".

Больше о потерях врага

По состоянию на 9 апреля с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 449 250 бойцов. 850 солдат – только за минувшие сутки, а также:

танков – 7 110 (+23);

боевых бронированных машин – 13 620 (+45);

артиллерийских систем – 11 386 (+30);

РСЗО – 1 039;

средств ПВО – 753 (+2);

самолетов – 347;

вертолетов – 325;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 9 033 (+37);

крылатых ракет – 2 065;

кораблей и катеров – 26;

подводных лодок – 1;

автомобильной техники и автоцистерн – 15 181 (+71);

специальной техники – 1 868 (+1).

Смотрите также Самая тяжелая ситуация к западу от Бахмута и Авдеевки: карта боевых действий за 9 апреля

Авиация Сил обороны нанесла удары по:

4 ЗРК;

7 районам сосредоточения.

Подразделения ракетных войск нанесли поражение по: