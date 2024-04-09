Власне, вранці 9 квітня у Міністерстві внутрішніх справ України заявили, що в Донецькій області прикордонники бригади "Помста" поцілили у касетну бомбу РБК-250. Входить підрозділ до складу "Гвардії наступу".

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Зенітники підбили РБК-250

Зазначимо, що вага бомби, яку приземли українські військові, – 250 кілограмів – тобто чверть від тонни. Ціль впала, але не здетонувала. Українські сапери згодом оперативно її підірвали.

На Донеччині прикордонники підбили касетну авіабомбу. Зенітники бригади "Помста" Гвардії Наступу поцілили у РБК-250, вагою у чверть тонни. Вона впала не здетонувавши. Вже після огляду сапери її підірвали,
– пишуть у МВС України.

Водночас у відомстві опублікували відео, на якому справді видно величезну РБК-250, яку вдалось підбити українським зенітникам так, аби вона не вибухнула.

Російська РБК-250 на Донеччині впала не здетонувавши: дивіться відео МВС

Більше про втрати ворога

Станом на 9 квітня від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 449 250 бійців. 850 солдатів – лише за минулу добу, а також:

  • танків – 7 110 (+23);
  • бойових броньованих машин – 13 620 (+45);
  • артилерійських систем – 11 386 (+30);
  • РСЗВ – 1 039;
  • засобів ППО – 753 (+2);
  • літаків – 347;
  • гелікоптерів – 325;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 9 033 (+37);
  • крилатих ракет – 2 065;
  • кораблів і катерів – 26;
  • підводних човнів – 1;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 15 181 (+71);
  • спеціальної техніки – 1 868 (+1).

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Авіація Сил оборони завдала ударів по:

  • 4 ЗРК;
  • 7 районах зосередження.

Підрозділи ракетних військ завдали ураження по:

  • 1 засобу ППО;
  • 2 станціях РЕБ;
  • 2 районах зосередження.