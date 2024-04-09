Власне, вранці 9 квітня у Міністерстві внутрішніх справ України заявили, що в Донецькій області прикордонники бригади "Помста" поцілили у касетну бомбу РБК-250. Входить підрозділ до складу "Гвардії наступу".
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Зенітники підбили РБК-250
Зазначимо, що вага бомби, яку приземли українські військові, – 250 кілограмів – тобто чверть від тонни. Ціль впала, але не здетонувала. Українські сапери згодом оперативно її підірвали.
На Донеччині прикордонники підбили касетну авіабомбу. Зенітники бригади "Помста" Гвардії Наступу поцілили у РБК-250, вагою у чверть тонни. Вона впала не здетонувавши. Вже після огляду сапери її підірвали,
– пишуть у МВС України.
Водночас у відомстві опублікували відео, на якому справді видно величезну РБК-250, яку вдалось підбити українським зенітникам так, аби вона не вибухнула.
Російська РБК-250 на Донеччині впала не здетонувавши: дивіться відео МВС
Більше про втрати ворога
Станом на 9 квітня від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 449 250 бійців. 850 солдатів – лише за минулу добу, а також:
- танків – 7 110 (+23);
- бойових броньованих машин – 13 620 (+45);
- артилерійських систем – 11 386 (+30);
- РСЗВ – 1 039;
- засобів ППО – 753 (+2);
- літаків – 347;
- гелікоптерів – 325;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 9 033 (+37);
- крилатих ракет – 2 065;
- кораблів і катерів – 26;
- підводних човнів – 1;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 15 181 (+71);
- спеціальної техніки – 1 868 (+1).
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Авіація Сил оборони завдала ударів по:
- 4 ЗРК;
- 7 районах зосередження.
Підрозділи ракетних військ завдали ураження по:
- 1 засобу ППО;
- 2 станціях РЕБ;
- 2 районах зосередження.