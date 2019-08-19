Альтернативи "нормандському формату" нема, – Путін у Франції з оптимізмом заговорив про Україну

Французький лідер Еммануель Макрон та очільник Кремля Володимир Путін обговорять можливість підготовки саміту в "нормандському форматі" щодо ситуації на Донбасі. Вона може відбутися вже найближчим часом.

Про це Еммануель Макрон розповів під час спільного брифінгу із російським лідером.

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"Ми, звісно, поговоримо про Україну. Ми уточнимо ті позиції, які займають наші країни, і поговоримо про заяви, які недавно зробив Володимир Зеленський. Я знаю, що президент Путін також поспілкувався з президентом Зеленським. Ми обговоримо разом цю ситуацію і, можливо, підготуємо майбутні зустрічі між нами спільно з канцлером Меркель і з президентом Зеленським у "нормандському форматі", – сказав Макрон.

Путін, своєю чергою, підтвердив те, що раніше розмовляв із українським президентом Володимиром Зеленським і додав, що ситуація в Україні вселяє в нього "обережний оптимізм".

Я проінформую пана президента (Франції – 24 канал) про свої останні контакти з новообраним президентом України. Тут є деякі речі, які можна обговорювати і які вселяють обережний оптимізм,

– наголосив глава Кремля.

Також президент Росії висловив упевненість в тому, що альтернативи "нормандського формату" для врегулювання ситуації в Україні немає.

Окрім того, Путін сказав, що "будь-яка зустріч, зокрема і зустріч в "нормандському форматі", повинна приводити до конкретних результатів.

"На мою думку, альтернативи "нормандського формату" не існує, і, безумовно, ми будемо його підтримувати. Потрібно домагатися того, про що домовлялися раніше, і, безумовно, йти до цієї мети", – додав він.

Чому Путін і Макрон вирішили обговорити "нормандський формат"?Бо в час "Хлібного перемир'я", про яке домовилась ТКГ у Мінську, все одно лунають постріли. Окрім того, під час перемир'я загинуло 12 українських воїнів.



На одне з найбільш резонансних вбивств військових, під Павлополем, відреагував президент Володимир Зеленський. Він заявив, що смертельний обстріл українських військових спрямований на підрив і перемир'я, і переговорного процесу загалом.



Тоді Зеленський терміново зателефонував Путіну і попросив припинити обстріли на Донбасі. Крім того, він виступив з закликом до відновлення "нормандського формату". У МЗС Франції заявили, що держава повністю віддана врегулюванню конфлікту на Донбасі.