"Нормандська четвірка" не збереться до вересня: Безсмертний назвав причину

Зустріч "нормандської четвірки" щодо врегулювання ситуації на Донбасі не варто очікувати до вересня. Причина в тому, що в Україні досі не призначений новий склад уряду та новий глава МЗС.

Представник України в Тристоронній контактній групі Роман Безсмертний в коментарі РБК-Україна висловив думку, що зустріч у нормандському форматі відбудеться вже восени.

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Справа в тому, що зустріч лідерів – це фіналізуючий момент. Для того, щоб вона відбулася, потрібно провести зустріч на рівні політичних директорів, міністрів закордонних справ, лідерів урядів. У кожного з них є своя функція в цьому процесі,

– пояснив Безсмертний.

Водночас депутат від "Слуги народу" і кандидат на голову парламентського комітету у закордонних справах Богдан Яременко зауважив, що питання дати впирається в реалізацію двох протилежних підходів.

Тому, навіть якщо лідери України, Німеччини, Франції та Росії зберуться найближчим часом, ця зустріч навряд чи буде вирізнятися особливим успіхом у порівнянні з усіма попередніми.

"Підхід Зеленського у намірі досягти прогресу в переговорах і підхід Путіна, який не розуміє, навіщо йому цей прогрес, але змушений реагувати. Це дипломатичне перетягування канатів може тривати ще деякий час", – сказав дипломат.

Що таке Нормандський формат?Це перемовини щодо врегулювання ситуації на Донбасі, участь у яких беруть чотири країни: Німеччина, Франція, Росія, Україна. Перемовини можуть проходити як на рівні очільників держав, так і на рівні очільників МЗС. Назвали так формат тому, що перша зустріч очільників цих держав відбулася у французькій Нормандії. Відтоді у "нормандському форматі" відбулися низка телефонних розмов і зустрічей на вищому рівні, а також контактів МЗС.



Востаннє чотиристоронні перемовини відбулися у 2016 році та роботу нормандської четвірки було заморожено. Річ у тім, що російський президент Володимир Путін відмовився їх відвідувати, відтак сторони контактували лише телефоном або на рівні радників і міністрів.

Що відомо про зустрічі лідерів нормандського формату?

Перша зустріч представників країн нормандського формату відбулася 12 липня у Парижі. Тоді сторони обговорили ситуацію в Україні. Також лідери країн "нормандської четвірки" опрацьовували подальші кроки з втілення мінських угод, передусім припинення вогню. За підсумками зустрічі було домовлено про "хлібне" перемир’я на Донбасі та обмін полоненими. Україну на зустрічах "нормандського формату" представляє заступник голови Офісу Президента Вадим Пристайко, а Росію – помічник російського лідера Владислав Сурков.

Згодом Пристайко зазначив, що у межах нормандського формату планують зустрітися президенти України, Росії, Німеччини та Франції. Захід має пройти найближчим часом, однак за умови виконання попередніх домовленостей "нормандської четвірки".

Проте, після смертельного обстрілу українських позицій на Донбасі, внаслідок чого загинули чотири українських морпіхи Президент України Володимир Зеленський закликав лідерів країн "нормандської четвірки" зібратися якомога швидше. Крім того, український гарант зателефонував своєму російському колезі Володимиру Путіну та попросив того вплинути на проросійських бойовиків на Донбасі.