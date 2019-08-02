Дональд Трамп може долучитися до "нормандського формату", – Курт Волкер

Спецпредставник Держдепу США з питань України Курт Волкер заявив, що американський президент Дональд Трамп може долучитись до "нормандського формату". За його словами, такий варіант обов'язково розглядатиметься, якщо буде впевненість, що це може бути корисним.

Якщо будуть ознаки того, що Росія налаштована реально готова припинити конфлікт, то для президента Трампа це буде дуже важливим, розповів Курт Волкер в інтерв'ю виданню "Тиждень.ua".

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"Формат вже має менше значення, ніж наповнення. Якби був створений новий формат, де були б залучені США та хтось іще, наприклад, Велика Британія, Франція, Німеччина, ми теж готові підтримати такі зустрічі", – підкреслив спецпредставник Держдепартаменту.

Водночас він наголосив, що має певні сумніви щодо того, що американській стороні вдасться тривалий час підтримувати найвищий рівень залучення президента чи держсекретаря у переговорах. Тим не менш, запевнив: Штати готові підтримувати зусилля будь-якими способами, щоб просунутися в переговорах і досягти миру.

Москва запропонувала видачу паспортів українським громадянам, що є абсолютно провокативним кроком. Водночас якщо говорити про припинення вогню, то тут є певне покращення. Росія відвела свої сили поблизу Станиці Луганської, а також відновлено дискусію про можливість обміну полоненими. Отже, маємо деякі позитивні й деякі негативні речі,

– резюмував Волкер.

Який нині вигляд має "нормандський формат"?Зараз "нормандський формат" – це зустрічі у чотиристоронньому форматі між Україною, Росією Францією та Німеччиною. Темою обговорень були пошук шляхів врегулювання війна на Сході України.



Зустрічі відбувалтсь на найвищих рівнях і у них, зокрема, брали участь президенти України, Франції та Росії, канцлерка Німеччини та глави міністерств закордонних справ чотирьох держав. Остання зустріч у "нормандському форматі" була ще у 2017 році.