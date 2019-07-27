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      Волкер про ймовірний візит Трампа в Україну: Ми б дуже хотіли

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      Волкер розповів, що Трамп наразі не планує візит в Україну
      Волкер розповів, що Трамп наразі не планує візит в Україну / elsol.com.ar

      Президент США Дональд Трамп має надзвичайно загружений графік, тому ймовірний його візит в Україну наразі не планується. Попри це, американська сторона з радістю хотіла б відвідати нашу країну і чекає на офіційний візит президента Володимира Зеленського у Вашингтон.

      Таку заяву зробив спецпредставник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер на прес-конференції за підсумками свого візиту до України.

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      Він зауважив, що візити американських президентів у різні країни плануються задовго наперед і дипломати витрачають на їх підготовку серйозні зусилля.

      Що стосується відвідин президентом Трампом України, я не знаю, чи це можливо в ближчому майбутньому, чи десь в дальшому. Але ми б також хотіли, аби наш президент сюди приїхав,
      – наголосив Волкер.

      Спецпредставник також нагадав, що американська сторона запросила лідера України Володимира Зеленського приїхати з візитом у Вашингтон. Під час телефонної розмови 25 липня Трамп підтвердив Зеленському, що чекає його у США.

      Наразі обидві сторони працюють над підготовкою цього візиту та узгоджують графіки президентів США та України.

      "Звичайно, ми хочемо зробити цю зустріч якомога більш продуктивною. Посол Тейлор в тісному контакті працює з командою президента Зеленського, щоб розробити такий порядок денний. Ми поки не знаємо, яка саме дата зможе спрацювати для графіків обох президентів. Але посол Тейлор над цим працює. Я думаю, що незабаром ми це знатимемо", – підсумуав Волкер.

      Повний брифінг Волкера у Києві: відео

      Що відомо про контакти Зеленського і Трампа?Одразу після своєї інавгурації новоспечений президент України Володимир Зеленський висловив бажання зустрітися з американським президентом Дональдом Трампом. Тоді він назвав США "потужним і дуже серйозним партнером для України, передусім, у подоланні агресії Росії".

      У червні посол України у США Валерій Чалий сповістив, що Дональд Трамп уже надіслав запрошення Зеленському, і воно має "чіткі сигнали". За словами самого Зеленського, він сподівається на візит до Сполучених Штатів ще до кінця літа 2019 року.

      25 липня відбулася успішна телефонна розмова Зеленського і Трампа і вони одразу знайшли спільну мову. Американський президент привітав Україну з успішним проведенням вільних і демократичних парламентських виборів, а Зеленського – з перемогою партії "Слуга народу". Він також пообіцявУкраїні незмінну підтримку з боку США.

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      Теги: Новини України Новини політики Президент України Володимир Зеленський Новини США Курт Волкер Дональд Трамп
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