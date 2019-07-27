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      Від Росії ми не чуємо нічого, – Волкер про звільнення полонених та встановлення миру в Україні

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      Курт Волкер підвів підсумки візити до України
      Курт Волкер підвів підсумки візити до України / 24 канал (Олена Кук)

      Спецпредставник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер дав підсумкову прес-конференцію за результатами свого візиту до України. Тут він мав низку зустрічей з політиками, у тому числі із президентом Володимиром Зеленським, а також відвідав Донбас та район ООС.

      Президент Володимир Зеленський чітко висловив свою позицію щодо наміру принести мир до України, однак не все залежить від України. Кроки до миру повинна зробити й Росія. Про це говорив Курт Волкер на брифінгу у суботу, 27 липня.

      Дивіться також "Голос Америки": Про що Зеленський говорив з Куртом Волкером

      Розведення сил

      Волкер повідомив, що у Станиці Луганській проросійські сили трохи відішли від своїх позицій. Та вони повинні ще багато зробити. Наразі ж зусилля зосереджені на відбудові мосту.

      Далі, сподіваюся, зі Станиці Луганської візьмуть приклад інші пункти розведення сил. А також організація додаткових пунктів пропуску, щоб люди могли більше подорожувати,
      – зазначив Курт Волкер.

      Звільнення українських моряків

      За словами Волкера, якщо Росія зробить кроки до миру – то і всі ми зможемо сподіватися щодо його досягнення. Один із таких важливих кроків, який могла б зробити Росія – це звільнення українських моряків.

      Судна захопили незаконно і утримують їх незаконно. Їх треба звільнити без будь-яких умов. На жаль, наразі від Росії ми не чуємо нічого з цього приводу. Росія запустила судовий процес над ними і весь час посилається на це, замість того, щоб просто відпустити,
      – сказав Волкер.

      Обмін в'язнями

      Спецпредставник США сподівається, що якомога швидше сторони здійснять обмін в'язнями між Росією та Україною. Адже мовиться про конфлікт між державами, і немає сенсу, щоб ув'язнені особи були в розлуці зі своїми родинами ще довше.

      І давайте не забувати, що першопричина, чому люди на окупованих територіях страждають – це російське вторгнення та окупація,
      – підсумував Курт Волкер.

      Із ким саме зустрічався Курт Волкер в Україні та про що розмовляв – читайте у матеріалі 24 каналу.

      Відео 24 каналу повної прес-конференції Курта Волкера:

       

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      Теги: Новини України Новини політики Новини Росії Курт Волкер Війна на Донбасі Україна – Росія Обмін полоненими Операція Об'єднаних сил
      Джерело: 24 канал
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