Від Росії ми не чуємо нічого, – Волкер про звільнення полонених та встановлення миру в Україні

Спецпредставник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер дав підсумкову прес-конференцію за результатами свого візиту до України. Тут він мав низку зустрічей з політиками, у тому числі із президентом Володимиром Зеленським, а також відвідав Донбас та район ООС.

Президент Володимир Зеленський чітко висловив свою позицію щодо наміру принести мир до України, однак не все залежить від України. Кроки до миру повинна зробити й Росія. Про це говорив Курт Волкер на брифінгу у суботу, 27 липня.

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Розведення сил

Волкер повідомив, що у Станиці Луганській проросійські сили трохи відішли від своїх позицій. Та вони повинні ще багато зробити. Наразі ж зусилля зосереджені на відбудові мосту.

Далі, сподіваюся, зі Станиці Луганської візьмуть приклад інші пункти розведення сил. А також організація додаткових пунктів пропуску, щоб люди могли більше подорожувати,

– зазначив Курт Волкер.

Звільнення українських моряків

За словами Волкера, якщо Росія зробить кроки до миру – то і всі ми зможемо сподіватися щодо його досягнення. Один із таких важливих кроків, який могла б зробити Росія – це звільнення українських моряків.

Судна захопили незаконно і утримують їх незаконно. Їх треба звільнити без будь-яких умов. На жаль, наразі від Росії ми не чуємо нічого з цього приводу. Росія запустила судовий процес над ними і весь час посилається на це, замість того, щоб просто відпустити,

– сказав Волкер.

Обмін в'язнями

Спецпредставник США сподівається, що якомога швидше сторони здійснять обмін в'язнями між Росією та Україною. Адже мовиться про конфлікт між державами, і немає сенсу, щоб ув'язнені особи були в розлуці зі своїми родинами ще довше.

І давайте не забувати, що першопричина, чому люди на окупованих територіях страждають – це російське вторгнення та окупація,

– підсумував Курт Волкер.

Із ким саме зустрічався Курт Волкер в Україні та про що розмовляв – читайте у матеріалі 24 каналу.

Відео 24 каналу повної прес-конференції Курта Волкера: